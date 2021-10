Quartiere per quartiere, ecco la mappa del ballottaggio a Varese

La zona del lago, la Rasa e Bizzozero. Sono questi gli unici quartieri, al netto di qualche caso isolato, che al ballottaggio non hanno votato per Davide Galimberti. È qui, infatti, che si trovano le poche sezioni nelle quali il candidato del centrodestra Matteo Bianchi è riuscito a strappare il primato. Nulla che sia bastato, però, per conquistare Palazzo Estense, dove è stato confermato il sindaco uscente di centrosinistra.

Utilizzando gli open data relativi al ballottaggio messi a disposizione dal comune di Varese, VareseNews ha costruito questa mappa del voto al ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Ogni punto rappresenta una delle 85 sezioni nelle quali sono articolati i 31 seggi presenti in città. Sono stati distribuiti sul grafico in modo da far rispecchiare la loro collocazione geografica. Più un punto è grande, maggiore è la distanza tra un candidato e l’altro in termini di voti ricevuti. Se il pallino è rosso, significa che ha vinto Galimberti, se è blu vuol dire invece che in quella sezione è Bianchi che ha ottenuto più voti.

Come si può vedere, ma come del resto era facile immaginare visto il risultato, sono molti di più le sezioni conquiste dal riconfermato sindaco di centrosinistra. Il suo sfidante è riuscito a vincere solo nelle realtà più periferiche, come appunto Calcinate e Capolago, la Rasa e Bizzozero. Più ci si sposta verso il centro della città e più invece il consenso dei varesini si è spostato a sinistra, contribuendo così alla rielezione di Galimberti.