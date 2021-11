Una festa in grande per l’inaugurazione della nuova sede dell’Alveare di Buguggiate

Verrà inaugurata domani, sabato 13 novembre, la nuova sede dell’Alveare l’associazione di volontariato di Buguggiate. L’appuntamento è per le 15 in via XXV Aprile, 33.

Il programma prevede il saluto della presidentessa Ilaria Mai e a seguire interventi di Giorgio Caporaso, architetto ed eco-designer, Francesca Brianza vicepresidente del Consiglio Regionale lombardo, Raffaella Bennati, restauratrice.

L’organizzazione l’Alveare è nata nel 2016 dalla passione per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio. Tante le iniziative e gli eventi organizzati in questi anni di attività sul territorio. La nuova sede sarà l’occasione per potenziare la presenza in paese e incrementare le proposte.