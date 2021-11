La Uyba si tuffa nella “amata” Coppa Cev: esordio in Belgio contro il Gent

Con tre trofei già nella propria bacheca (conquistate nel 2010, 2012 e 2019), la Uyba Volley Busto Arsizio è senza dubbio una delle squadre di maggior lignaggio della Cev Cup – Coppa Cev in italiano – ovvero della seconda competizione europea per club di pallavolo alle spalle della Champions.

Un torneo che per le bustocche prende il via mercoledì 17 novembre e che vede le Farfalle iniziare il proprio cammino dal Belgio: la squadra di Marco Musso sarà infatti ospite (si gioca dalle ore 20) del VDK Bank Gent Dames, formazione che ha sede nella bella città fiamminga di Gent (o Gand) e che è una presenza stabile nel campionato di casa, vinto nel 2013. Gent è in testa alla classifica con cinque vittorie in altrettanti incontri e un solo set perso fino a ora, pur con una squadra giovane e incentrata sulle giocatrici nazionali.

Il primo obiettivo della Unet E-Work è quello di fare risultato già all’esordio e poi sfruttare il match interno (mercoledì 24) per passare agli ottavi di finale, ma è chiaro che le biancorosse intendono fare più strada possibile. La Cev di quest’anno però è competizione tutt’altro che semplice: ai nastri di partenza si trovano altre formazioni di alto livello continentale come l’Eczacibasi Istanbul (eliminata proprio dalla Uyba nei quarti della Champions dell’anno scorso con un doppio 3-1) l’Uralochka Ekaterinburg o il Volero Le Cannet.

Busto in festa per la terza CEV della sua storia, nel 2019

La formazione di coach Musso, rinfrancata dalla bella vittoria interna su Firenze e con il conseguente terzo posto in Serie A1 (pur accanto a Scandicci e Monza), è volata nelle Fiandre dove ha svolto una seduta di allenamento alla Eduga Arena. Sul terreno di gara ci sarà anche la rifinitura mercoledì mattina mentre alle 20 prenderà il via il match arbitrato dal francese Rejaneyan e dallo spagnolo Souto Jimenez. La Unet rientrerà poi solo giovedì sera in serata a Malpensa e avrà appena un paio di giorni per preparare il prossimo match di campionato, domenica a Bergamo. Un altro appuntamento da affrontare con la massima concentrazione per non lasciare punti per strada.