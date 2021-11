A Monvalle si accende il Natale

Si avvicina il Natale e Monvalle si prepara a festeggiare con un calendario ricco di eventi. La biblioteca comunale e la Proloco Monvalle organizzano dall’8 dicembre al 6 gennaio mercatini, concerti, letture e lavoretti sotto l’albero in via Mendozza, vicino alle scuole elementari. Durante tutte le iniziative si potrà inoltre gustare vin brulé, cioccolata, tè, panini con la salamella e dolci. Per partecipare sarà necessario il green pass.

Il programma del “Natale monvallese”

Si comincerà mercoledì 8 dicembre alle 14.30, con l’apertura dei mercatini di Natale. Alle 16 e alle 17 si terrà poi il concerto gospel, mentre alle 18 si accenderà lo speciale albero di Natale luminoso.

I mercatini ritorneranno sabato 11 e sabato 18 dicembre alle 14.30. Per i più piccoli verranno organizzati anche una caccia al tesoro, una lettura animata e un laboratorio di Natale. Alle 18 comincerà lo spettacolo di luci e colori dell’albero di Natale.

L’ultimo appuntamento sarà giovedì 6 gennaio dalle 15.30, con l’arrivo della Befana in Harley-Davidson. Nel pomeriggio si terrà anche una lettura animata, mentre in serata l’albero di natale si accenderà per l’ultimo spettacolo luminoso.