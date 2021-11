Un libro e due serate per i trent’anni del Soccorso Alpino di Varese

Un’avventura lunga trent’anni: nel 2021 per la Stazione di Varese del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e spelologico) ricorre il trentesimo anniversario di fondazione. Per l’occasione il gruppo ha voluto organizzare due serata in cui racconterà la storia della Stazione e le nuove sfide che dovranno affrontare. Sarà anche l’occasione per presentare il libro che hanno voluto dedicare a questo importante momento.

Le serate si terranno: venerdì 19 novembre a Varese, presso l’Università dell’Insubria, via Dunant 3, inizio ore 21:00 e venerdì 3 dicembre a Germignaga (VA), presso la colonia elioterapica, via Bodmer 20, inizio ore 21:00.