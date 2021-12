Scuola e formazione professionale. Tempo di open day

Tempo di open day per scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e per scuole di formazione professionale.

Famiglie, bambini e ragazzi sono invitati a visitare in presenza o in modalità virtuale, le scuole, per conoscere gli spazi e l’offerta formativa.

V2 Media e i suoi giornali VareseNews, MalpensaNews, LegnanoNews, SaronnoNews e VerbanoNews hanno creato uno spazio dedicato all’orientamento scolastico e alla formazione professionale dove raccontarsi per aiutare famiglie e ragazzi a scegliere il percorso di studi più adatto a loro.

Acof Busto Arsizio

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

Formazione professionale

Centro di Formazione Professionale CIOFS-FP di Varese e Castellanza

Formazione professionale

Dorsi Art School di Varese

Formazione professionale

Fondazione consorzio scuole materne del comune di Gallarate

Scuole dell’infanzia Ponti Centro, Madonna in Campagna, Ronchi e Crenna

Isis Cipriano Facchinetti di Castellanza

Scuola secondaria di secondo grado

Isis “Città di Luino – Carlo Volonté” di Luino

Scuola secondaria di secondo grado

Isis Keynes di Gazzada

Scuola secondaria di secondo grado

Istituto Barbara Melzi di Legnano

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

Formazione professionale

Istituto De Filippi Varese

Scuola secondaria di secondo grado

Istituto Fermi di Castellanza

Scuola secondaria di secondo grado

Istituto Maria Ausiliatrice di Varese

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

Formazione professionale (CIOFS-FP di Varese)

Istituto Paritario “Figlie di Betlem” di Gallarate

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Istituto Prealpi Saronno

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

Formazione professionale

I.T.E.T. Varese

Scuola secondaria di secondo grado

L’Accademia I. e F. P. Istruzione e Formazione Professionale di Gallarate

Formazione professionale

Nicolò Rezzara Scuole – Liceo Blaise Pascal

Scuola secondaria di secondo grado

Scuola Bilingue Piccola England di Varese

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola dell’infanzia Edmondo De Amicis di Arcisate

Scuola dell’infanzia

Scuola dell’infanzia Felice Gajo di Parabiago

Scuola dell’infanzia

Scuola dell’infanzia San Domenico di Legnano

Scuola dell’infanzia

Scuola materna San Paolo di Legnano

Scuola dell’infanzia

Scuola Media San Giulio di Castellanza

Scuola secondaria di primo grado

SSML Mediazione Linguistica Varese