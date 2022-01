Il 30 gennaio nuovo sciopero del personale Trenord

Dopo quello dello scorso 14 gennaio, è già in programma un nuovo sciopero che tocca le linee Trenord, con i servizi regionali, suburbani e Malpensa Express: l’astensione è in programma per ul prossimo 30 gennaio, dalle 3 di notte (fino alle 2 di notte del 31).

Essendo domenica, lo sciopero non dovrebbe prevedere fasce con treni garantiti.

L’astensione è stata dichiarata dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie di personale di macchina e personale viaggiante.

A differenza del 14 gennaio, quando lo sciopero era generale del settore trasporti e quindi toccava anche Atm e società di autobus, questa volta l’agitazione dovrebbe riguardare la sola Trenord, in Lombardia (ci sono altri scioperi in società del Sud Italia).

Il secondo sciopero in due settimane segnala una situazione anomala, denuncia Dario Balotta, ex sindacalista e oggi presidente dell’Osservatorio Nazionale Liberalizzazione Trasporti: «Trenord, incapace di produrre servizi dignitosi nonostante il federalismo ferroviario» secondo Balotta è «responsabile delle peggiori relazioni industriali mai viste in un’azienda di trasporto, peggio anche di quelle di Trenitalia. Un’azienda che secondo l’ex sindacalista è «priva di qualsiasi flessibilità organizzativa» e si rivela come una palla al piede per lo sviluppo della mobilità sostenibile nella regione con l’aria più inquinata d’Italia».

Nei giorni scorsi il modello del Trasporto Pubblico Locale lombardo e di Trenord è stato messo sotto accusa anche dai comitati pendolari, che hanno chiesto al presidente della Regione Fontana di revocare l’incarico all’assessore ai trasporti, la bergamasca Claudia Maria Terzi.