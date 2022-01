Infortunio a Cassano Magnago, operaio perde quattro dita nel macchinario

Grave infortunio sul lavoro a Cassano Magnago, in una fabbrica di cuscini nella zona industriale vicino all’autostrada A8. Un operaio è rimasto ferito ad una mano, con le dita schiacciate all’interno di un macchinario.

L’allarme è scattato poco prima delle 13 e sul posto sono intervenute ambulanza dalla vicina Croce Rossa di Gallarate e automedica: l’operaio ha subito l’amputazione di quattro dita, rimaste schiacciate dalla macchina. Sul posto anche i vigili del fuoco per assistenza, come di prassi in caso di infortunio con macchinari.

L’operaio, 52 anni, è stato portato in codice rosso all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, centro specializzato per la chirurgia della mano.

Le indagini sono affidate alla Polizia Locale e ad Ats Insubria, competente per gli infortuni sul lavoro (la foto è d’archivio).