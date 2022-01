A Lavena Ponte Tresa arriva “Strade pulite” e il sindaco ringrazia

I volontari di Strade pulite “colpiscono” anche a Lavena Ponte Tresa, e il sindaco Mastromarino li ringrazia pubblicamente.

Lo ha fatto oggi sul suo profilo Facebook, pubblicando le immagini di parte del materiale raccolto sulla statale che porta a Marchirolo, con un velato rimprovero ai maleducati che usano gettare dal finestrino ogni sorta di scarto, o, peggio ancora, a chi scambia le strade per la propria personale discarica.

«Ermanno e Maurizio sono due volontari, ai più sconosciuti e nemmeno residenti a Lavena Ponte Tresa – ha scritto oggi Massimo Mastromarino – Ermanno e Maurizio hanno pulito 3 chilometri della Statale 233 da Ponte Tresa verso Marchirolo, riempiendo in totale 20 sacchi di spazzatura, impiegando complessivamente 12 ore. Vi ringrazio per quello che avete fatto e per quello che ci avete insegnato…».