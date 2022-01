Lega Samarate sui fondi del Pnrr: “Le opposizioni si rodono il fegato”

«Ci sarebbe da impallidire per l’arroganza e l’opportunismo, davanti al fatto che Pd e M5S abbiano cercato di intestarsi il merito dei finanziamenti arrivati a Samarate»: è la Lega di Samarate a rispondere alle critiche mosse dal Partito Democratico samaratese dopo l’annuncio del sindaco Enrico Puricelli dell’arrivo di 4 milioni e mezzo in città dai fondi del Pnrr.

Samarate è una delle tre città del Varesotto, insieme a Saronno e Varese, che sono riuscite a ottenere i fondi del Pnrr, che verranno utilizzati per completare il piano delle Opere pubbliche tra il 2022 e il 2023 in città.

Rimane lo scetticismo della Lega sui fondi del Pnrr

Progetto Democatico aveva invitato l’amministrazione di centrodestra e sovranista a “fare ammenda” e «ringraziare il governo del Partito Democratico e dei Cinque Stelle per l’ottenimento dei fondi Pnrr».

«L’hanno buttata sulla politica nazionale, pretendendo ringraziamenti al governo giallorosso (talmente bravo che si è autoeliminato in favore del governo Draghi) per aver ottenuto questi fondi dall’Unione Europea. Ricordiamo loro che cercare di ottenere fondi per il territorio non vuol dire essere necessariamente d’accordo con “il come” si sono ottenuti tali fondi a livello nazionale ed europeo: la Lega rimane scettica sull’ottenimento di questi fondi, che ricordiamo sono un prestito reperito sui mercati finanziari che il nostro paese dovrà insieme agli altri partner europei saldare entro il 2058 oltre all’aumento del nostro contributo europeo. Tradotto in soldoni, probabilmente comporteranno nuove tasse su imprese e cittadinanza (tassa sulla plastica, sul digitale, sul trasporto aereo e marittimo) per gli anni a venire. Quindi si è deciso di indebitare la nostra generazione e quella dei nostri figli oltre all’indebitamento pregresso fatto dalle generazioni precedenti».

Il Pd? “Arroganza e incapacità amministrativa”

Quanto alle questioni di politica locale, la Lega del segretario Stefano Bertagnoli (nonché assessore) risponde accusandoli di arroganza e incapacità amministrativa: «L’accusa di mancanza di visione e immobilismo ci fa sorridere, in quanto queste sono descritte nel nostro programma elettorale (ben dettagliato in 25 pagine e che scandisce i passi di questa amministrazione), apprezzato e premiato dai cittadini samaratesi alle scorse elezioni. Tuttavia, non ci ricordiamo un programma elettorale così ben dettagliato da parte del PD, anzi ne ricordiamo uno da letterina a Babbo Natale con tanti buoni propositi ma ben poco concreto e dettagliato. Ma forse ci stiamo sbagliando, forse parlavano di loro stessi, in quanto il PD non ha avuto nemmeno il coraggio di presentarsi ufficialmente alle scorse elezioni a Samarate, ma si è nascosto dietro ad una lista civica a nome Progetto Democratico (sempre PD come acronimo)».

Bertagnoli ha, inoltre, ricordato il finanziamento di 2 milioni di euro arrivati nel 2019 dal Ministero dell’Istruzione (dall’allora Governo giallo-verde): «In aggiunta, ricordiamo che la pioggia di soldi che la Lega ha evidenziato in campagna elettorale era già realtà ed è testimoniata dai soldi ottenuti per la realizzazione di opere come la nuova palestra, la nuova palazzina degli uffici, la riqualificazione di piazza Italia e l’ampliamento delle piste ciclabili che hanno visto l’attuale amministrazione intercettare fondi nazionali e regionali per circa 3.5 milioni di euro».

L’indice di vulnerabilità

Fortunato Costantino, insieme a tutto il gruppo pentastellato, si è concentrato sui parametri adottati per determinare le città destinatarie dei fondi del Pnrr: una mossa, a detta del Carroccio, volta a «dipingere la situazione di Samarate come tragica a livello sociale e che questa situazione è frutto delle amministrazioni comunali di centrodestra degli ultimi anni».

Per Bertagnoli bisogna vedere cosa incide sul parametro di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) utilizzato nel bando e calcolato da Istat: «La percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani, di famiglie con più di 6 componenti e di famiglie analfabete o senza titolo di studio, popolazione in condizione di affollamento grave, giovani fuori dal mercato del lavoro, quota di famiglie composte solo da anziani e di famiglie in situazione di disagio economico. Leggendo questo elenco ci sembra che questi parametri non possano essere imputabili all’amministrazione comunale ma bensì a fattori più di livello nazionale, è evidente che le politiche sociali nazionali (tra cui la possibilità di assunzione di dipendenti pubblici) siano risultate fallimentari, e ricordiamo che negli ultimi dieci anni ha governato quasi esclusivamente il centrosinistra a guida PD».

“Le opposizioni si rodono il fegato”

«Le accuse rivolte all’amministrazione comunale e alla Lega – conclude il Carroccio samaratese – ci fanno sorridere perché totalmente prive di senso e contenuti. Risultano anche alquanto imbarazzanti perché denotano come le opposizioni si stiano rodendo il fegato per i buoni risultati ottenuti dalla maggioranza arrivando a denigrare il proprio paese per visibilità politica».

«L’attuale amministrazione con tutte le difficoltà del periodo (pandemia e mancanza di personale) non ha fatto mancare alcun servizio ai cittadini per volontà politica, anzi si è impegnata a rimodulare i servizi in maniera alternativa pur garantendone la qualità, con un occhio di riguardo maggiore ai servizi alle famiglie in difficoltà. In più ha avuto la capacità di intercettare fondi per cambiare il volto del paese nei prossimi anni, in termine di opere pubbliche. L’impegno della Lega e dell’amministrazione è massimo per centrare gli obiettivi (descritti nel nostro programma) e i progetti che ci siamo preposti perché nonostante il buon lavoro siamo convinti che si possa sempre migliorare e crediamo che i cittadini samaratesi lo sappiano bene e ne siano ben consci».