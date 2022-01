Vortice polare in arrivo, giornate belle ma fredde per il fine settimana

“Un vortice depressionario di origine polare scende verso i Balcani e conduce fredde correnti settentrionali attraverso le Alpi. Le nostre regioni restano riparate dallo sbarramento alpino e risentono solo di un temporaneo calo di temperature. Da domenica graduale ritorno dell’anticiclone atlantico sull’Europa occidentale con bel tempo invernale. La siccità a Sud delle Alpi potrebbe durare fino alla fine del mese“.

È il quadro offerto dal Centro geofisico prealpino di Varese per quanto attiene al tempo sulla nostra regione.

Per le previsioni, oggi, venerdì 21 gennaio “Soleggiato ma clima invernale e brinate notturne. Più mite per favonio al mattino su Varesotto e Lario. Nebbie sulla bassa pianura padana, in parziale dissoluzione in giornata“.

Sabato “Ben soleggiato, ancora ventilato da Nord sulle Prealpi con favonio in giornata. In pianura gelate notturne e nebbie in graduale dissoluzione al mattino. Rialzo delle temperature massime.”

Domenica “bel tempo invernale. Soleggiato. Pochi passaggi nuvolosi al mattino. Gelo notturno e nebbie persistenti sulla bassa padana. Più mite in montagna con inversione termica e ritorno di 0°C oltre 2000 m”.

La tendenza per lunedì e martedì parla di “Soleggiato, gelo notturno. Massime verso 10°C. Sulla bassa padana nebbie persistenti e più freddo. Mite in montagna con inversione termica.”