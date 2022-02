Clerici Auto presenta la nuova range Rover a Caronno Pertusella

È la concessionaria Clerici Auto di Saronno a presentare in anteprima esclusiva la nuova Range Rover, il fuoristrada prodotto dalla casa britannica Jaguar Land Rover.

Il piazzale dell’azienda Sigma Costruzioni di Caronno Pertusella ha infatti ospitato dalle 15 di martedì 1 febbraio una delle tappe del truck Land Rover, in tour in tutta Italia da metà gennaio in collaborazione con le più rinomate per presentare la quinta generazione di Range Rover.

«È una macchina altamente innovativa a livello strutturale, stilistico e tecnologico – racconta Samuele Anzani, responsabile Marketing di Clerici Auto -. È dotata del Family Feeling Land Rover ed ha una linea del tutto nuova, pulita ed elegante. I materiali utilizzati strizzano un occhio all’ecologia e al lusso, è insomma un SUV che incarna alla perfezione il modern luxury. Il motore è Mild Hybrid e presto arriverà anche la versione Plug-in Hybrid».

La nuova Range Rover è stata presentata in Italia alla fine del 2021. Esterni dal design minimalista, interni sofisticati con materiali sostenibili e di qualità per garantire il massimo del comfort, una tecnologia intuitiva per semplificare l’esperienza al volante e motorizzazioni altamente avanzate per garantire la massima efficienza nelle prestazioni sono gli elementi chiave di questo nuovo modello.

«Abbiamo già venduto diversi modelli prima del lancio ufficiale – conclude Anzani -. Le nostre sedi si trovano in via Varese 2 a Saronno e in via Urago 11 a Tavernerio».