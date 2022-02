Disegnare sulla neve: giochi d’arte per i bambini della primaria Galilei

Lo strato di neve rimasta sul prato nella mattinata di oggi, 15 febbraio, era sottilissimo, quasi come un foglio. Così gli alunni della primaria Galilei si sono divertiti a lasciarsi ispirare dal candido manto per piccole e fugaci opere d’arte: hanno disegnato i loro “graffiti” per terra, sul manto bianco che ricopriva il cortile. Al posto dei pennelli bastoncini e persino dita, utilizzate anche per scrivere sull’esile copertura di neve trasformata in insolita lavagna.

Galleria fotografica NevArte alla primaria Galilei 4 di 9

Altri bambini non si sono lasciati scoraggiare dalla poca neve e si sono comunque dedicati alla più tradizionale “arte tridimensionale scultorea”, componendo simpatici pupazzi di neve.

Ancora una volta la neve è stata fonte d’ispirazione per i bambini delle elementari di Avigno.