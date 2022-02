Tracollo Pro Patria: la Pro Sesto sbanca 3 a 0 lo Speroni

La Pro Patria esce con le ossa rotta dalla sfida dal turno infrasettimanale di oggi, mercoledì 16 febbraio. La Pro Sesto (ex) fanalino di coda sbanca infatti lo Speroni di Busto Arsizio con un sonoro 3 a 0, risultato che rappresenta la peggior sconfitta rimediata dai tigrotti quest’anno, soprattutto per come è arrivata. (Servizio Fotografico a cura di Roberta Corradin)

A mandare sotto shock i tigrotti di Prina il gol per gli ospiti arrivato a sorpresa al 60’, quando la difesa bustocca sbaglia completamente una lettura e De Sena si ritrova la porta spalancata per l’1 a 0. Da quel momento per la Pro Patria iniziano 30 minuti di pura frenesia, gli sforzi e la foga di strappare un pareggio fondamentale per la salvezza sortiscono l’effetto contrario, con due gol riflati in contropiede negli ultimi 10 minuti: al 83’ Gattoni percorre letteralmente tutto il campo e serve Adamoli che trafigge Caprile, all’inizio del recupero invece il subentrato Ghezzi è autore di coast-to-coast che vale game-set e match.

