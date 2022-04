Eventi per bambini nel weekend dal 8 al 10 aprile tra Varese e provincia

Tanto sole e profumo di primavera per questo weekend che anticipa la Pasqua con alcuni giochi di Caccia alle uova, e poi escursioni e iniziative all’aperto e tanti momenti di creatività nei musei per Disegniamo l’arte, iniziativa promossa da Abbonamento musei per bambini e famiglie cui hanno aderito 10 musei in sette diversi comuni del Varesotto.

EVENTI

Varese: domenica 10 aprile Creanza Creative Spring Market nella cornice di Villa Paradeisos a Varese. All’interno dei saloni e nel parco della Villa esporranno oltre cinquanta artisti e creativi in una giornata ricca di eventi, letture e laboratori per bambini > Scopri il programma

Somma Lombardo: domenica c’è Festa al Castello Visconti tra incanto e meraviglia, con l’atmosfera colorata e unica che gli artigiani sanno trasmettere. Un’occasione per trascorrere una piacevole domenica con la famiglia e gli amici tra natura e cultura, in un’atmosfera di relax e festa, con tante attività per i più piccoli > L’evento

Varese: una biciclettata per Legambiente e Fiab Ciclocittà in occasione di Ecorun Varese. Il 9 aprile, nell’ambito della manifestazione le due associazioni organizzano una pedalata per le vie della città con partenza da piazza Monte Grappa alle 15 > Qui tutte le informazioni

Castellanza : torna la Festa di Primavera. Domenica 10 aprile, in viale Lombardia, giornata di festa per dare il benvenuto alla Primavera con mercatino hobbisti, stand gastronomico e iniziative per i più piccoli > I dettagli

Cassano Valcuvia: sarà una giornata di pesca dedicata a bambini e ragazzi quella di sabato con l’ASD Pescatori Alto Verbano che insegneranno ai giovani appassionati alle prime armi i segreti della pesca > Scopri di più

Varese: Pianta un albero: una giornata d’arte per l’ambiente all’asilo Tallachini di Masnago con un’albero (vero) da piantare e un albero di plastica da ammirare per sensibilizzare i piccoli alla cura dell’ambiente sabato 9 aprile nel giardino della scuola > L’iniziativa

GIOCHI

Venegono Superiore: Caccia al tesoro di Pasqua con la Biblioteca civica, sabato 9 aprile al parco Pratone > Come partecipare

Gorla Minore: domenica al parco Durini c’è la tradizionale Caccia alle uova al parco Durini in cui quattro squadre di “cercatori” si sfideranno nella raccolta > L’evento

Tradate: dopo due anni torna il Luna Park . Oltre 30 attrazioni per tutte le età animeranno la piazza Mercato da venerdì 8 a lunedì 18 aprile, tante le novità per grandi e piccoli > Tutte le informazioni

Varese: è tornato il Luna Park a Varese! Dopo due anni di stop, le giostre rianimano la Schiranna. Vecchie emozioni e interessanti novità fino al primo maggio – Tutte le informazioni

LABORATORI

Inarzo: domenica pomeriggio all’Oasi Lipu della Palude Brabbia c’è Il popolo delle Api, laboratorio per famiglie con bambini 8-12 anni alla scoperta delle api e del loro insostituibile ruolo nella vita di tutti i giorni > Scopri di più

Saronno: sabato pomeriggio al Museo della Ceramica Gianetti c’è il laboratorio per bambini “Disegniamo con Gigi, la mascotte del museo > Scopri di più

Varese: triplo appuntamento nei musei varesini con Disegniamo l’arte. Si comincia sabato pomeriggio al Museo Castiglioni con “Disegniamo l’Africa”, mentre domenica pomeriggio al Castello di Masnago c’è “Ma che bel cappello” e in contemporanea al Museo Baroffio al Sacro Monte “Dov’è finito questo quadro?” > Tutte le informazioni

Castelseprio: si intitola “Stilisti longobardi” la visita con laboratorio proposta ai bambini sabato pomeriggio tra Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio > Come partecipare

Besano: si intitola “In fondo al mare del triassico” la visita con laboratorio proposta dal Museo dei fossili in occasione di Disegniamo l’arte > Leggi qui

Gallarate: matita e taccuino al Maga per conoscere e disegnare le opere. Visita-Laboratorio per famiglie all’interno Disegniamo l’arte > L’iniziativa

Angera: domenica al museo c’è “La preistoria si tocca con mano…e si disegna” laboratorio creativo al Museo archeologico per Disegniamo l’arte > L’articolo

Saronno: al Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese appuntamento con l’arte domenica 10 aprile con un kit da disegno per bambini e ragazzi fino ai 14 anni > Come partecipare

Busto Arsizio: i musei di Busto Arsizio aprono le porte alle famiglie. Dalla giocomerenda a palazzo Cicogna a “Stilisti per un giorno” al Tessile: le iniziative a misura di bambino nei musei bustocchi – Tutte le informazioni

Luino: la Biblioteca Civica di Luino, in collaborazione con l’amministrazione e l’Atelier Capricorno, ha deciso di promuovere, all’interno della propria sede, dei laboratori creativi. Sabato il primo appuntamento > L’articolo

STORIE E SPETTACOLI

Gerenzano: sabato pomeriggio a teatro c’è lo spettacolo di burattini “Tenace il drago della pace”. L’iniziativa gratuita è proposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gerenzano ed è aperta a tutti i bambini > Scopri di più

Varese: al teatro di Varese il musical “Il libro della Giungla”. Torna il più amato Family Musical in Italia con la regia di Ilaria Deangelis con Juliana Moreira ed uno straordinario cast di cantanti attori e ballerini > Lo spettacolo

Varese: appuntamento con il John Paul II choir all’auditorium del liceo musicale di Varese per un concerto dove pop, gospel, rock promosso dall’Arcobaleno di Nichi sostegno della ristrutturazione della residenza “Il Faro”, insieme alla Fondazione Giacomo Ascoli > Tutte le informazioni

Malnate: tornano le letture ad alta voce per i bambini sabato 9 aprile alle ore 10.30 al Museo Realini di Villa Braghenti > Come partecipare

Angera: il libro di Federica Franzetti “I bambini sono farfalle”, parole e filastrocche per giocare con la fantasia sarà presentato sabato 16.30 nella sala consiliare del Comune di Angera > L’iniziativa

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa settimana il pensiero è per i ragazzi, dai 12 anni in su, e per i loro genitori. A loro sono consigliati due romanzi attuali e mozzafiato per immergersi nel mondo dei giovanissimi > Scopri di più

PASSEGGIATE

Inarzo: domenica mattina all’Oasi della Palude Brabbia c’è Girovaghi per Natura, un percorso con le guide Lipu lungo i sentieri della riserva in cui scoprire le sensazioni date dalla natura accompagnati da alcune riflessioni di celebri autori collocate lungo i sentieri > Come partecipare

Gornate Olona: si chiama Il gomitolo della rinascita la camminata primaverile nel parco Rto promossa da associazione genitori e figli di Tradate. Sono invitate a partecipare le famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni che durante il percorso incontreranno sfide da vincere insieme > L’iniziativa

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Tradate: c’è un librogioco nel parco Pineta e domenica 3 aprile gli operatori di AstroNatura aspettano i partecipanti nel pomeriggio con gadgets e sorprese per presentare in anteprima il nuovo Librogame divertendosi. La partecipazione è gratuita senza prenotazione > Leggi qui

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Brinzio: anche la scalata al Monte Legnone è una passeggiata semplice, adatta a tutti prestando però attenzione, perché in alcuni punti le barriere protettive costeggiano pareti ripide > Scopri di più

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Gazzada Schianno: Dalla parte dei bambini: comunità, reti educative e “diritti (in)visibili dell’infanzia” al centro del convegno di sabato 9 aprile dalle ore 10 a Villa Cagnola > L’iniziativa

Varese: il nuovo percorso per genitori sulla separazione promosso da associazione Il Cortile entra nel vivo venerdì sera in via Brunico su aspetti legali e genitoriali > L’iniziativa

Per tutti: a Tradate torna il Luna Park e a Varese la corsa per il centro della città EcoRun. Tante le iniziative solidali ma anche arte, cinema e musica live > Cosa fare nel weekend

Per essere sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti visitate il nostro canale completamente rinnovato e segnalateci il vostro evento