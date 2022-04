Dopo due anni torna il Luna Park di Tradate

Oltre 30 attrazioni per tutte le età animeranno la piazza Mercato da venerdì 8 a lunedì 18 aprile, tante le novità per grandi e piccoli

Dopo due anni di pausa dovuta alla pandemia, tutte le giostre sono pronte per il Luna Park di Tradate. Oltre 30 attrazioni per tutte le età che animeranno la piazza Mercato da venerdì 8 a lunedì 18 aprile. Dieci giorni in compagnia giostre che hanno fatto la storia della città, guidate dalla famiglia Busnelli, che da oltre sessant’anni organizza questo evento durante i giorni di Pasqua.

Non ci sarà la tradizionale ruota panoramica, ma oltre agli storici autoscontri (uno per i più piccoli e uno per i più grandi), ci sono numerose novità: come il Superbob, dedicato all’alta velocità, oppure Suspirial, la baracca dell’orrore con all’interno figuranti dal vivo che avranno il compito di spaventare gli spettatori, oppure Black Mamba con i suoi 40 metri di altezza dedicato a far perdere la forza di gravità.

Non mancheranno anche attrazioni come la casa degli specchi, il tunner l’orrore, e attrazioni per i più piccoli, come il brucomela, i tappeti elastici e molto altro. «Torniamo dopo due anni di assenza forzata – racconta Andrea Busnelli -. C’è voglia di divertirsi, lo conferma anche l’affluenza che abbiamo registrato nelle scorse settimane in altre tappe. È un contributo che possiamo dare a cercare qualcosa di bello dopo tutto quello che abbiamo vissuto”.