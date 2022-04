Bici, itinerari e consigli. Riapre le porte l’infopoint di Sesto Calende

Riapre le sue porte, per la bella stagione, l’infopoint in riva al Ticino a Sesto Calende. Un luogo dove turisti, e cittadini, potranno ricevere informazioni e consigli per vivere al meglio la città, le sue bellezze e opportunità offerte.

Il servizio sarà attivo anche quest’anno da aprile a settembre ed è stato inaugurato questa mattina alla presenza delle autorità.

A fare gli onori di casa, il presidente della Pro Sesto, Andrea Scandola, che ha ringraziato Samanta Bertolazzi che anche per questa stagione sarà l’anima del centro informazioni di viale Italia.

«Abbiamo recuperato le biciclette rubate lo scorse anno – ha spiegato Scandola – e tra circa due settimane pensiamo di ripristinare il servizio di bike-sharing. Ci saranno inoltre due telecamere anche sull’ingresso dell’ufficio turistico per garantire maggiore sicurezza. Abbiamo rinnovato anche il sito, in procinto di essere lanciato online, con QR sparsi per la città che daranno possibilità di conoscere Sesto Calende. La pandemia ci ha costretto ma anche dato la possibilità, di pensare a nuove tipologie di coinvolgimento ed eventi».

Il sindaco di Sesto Calende, Giovanni Buzzi, ha ricordato l’importanza della collaborazione tra amministrazione e Pro Loco: «Quando tutto tornerà alla normalità si potrà ridiscutere anche la programmazione e riprendere la fortissima attività che da sempre caratterizza la nostra città. Questo è il nostro intento».

«La grossa novità – ha aggiunto il vicesindaco ed assessore al turismo, Edoardo Favaron – deriva dalla partecipazione al progetto della Camera di Commercio #doyoubike, che vede come capofila il Parco Del Ticino. Sarà all’insegna della mobilità dolce con percorsi, bici e colonnine di ricarica per e-bike. Un modalità per abbracciare tutto il territorio».