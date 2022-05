Rovera, il lusso di una pole position mondiale. E in gara è primo tra i Pro-Am

Missione compiuta a Spa-Francorchamps per Alessio Rovera. Il pilota varesino, impegnato nella seconda gara del mondiale endurance (WEC) insieme al danese Nicklas Nielsen e al francese Francois Perrodo, ha ottenuto l’obiettivo cercato alla vigilia: vincere tra gli equipaggi Pro-Am (quelli con almeno un membro non professionista) e consolidare questo primato tra le squadre di classe LMP2.

La prova di Rovera è stata impreziosita addirittura dalla pole position colta venerdì: il prototipo della squadra italiana AF Corse (con il varesino al volante) ha battuto tutte le altre vetture di LMP2 e non solo quelle Pro-Am, un risultato clamoroso anche pensando al fatto che l’auto del team WRT, in gara, per un periodo è stata anche davanti alle Hypercar della classe regina.

Con il passare delle ore non sono mancati i colpi di scena, dovuti al traffico, alla lotta in pista e al maltempo che ha condizionato la corsa. Tra i “colpiti” anche Rovera che nell’ultima parte di gara è stato penalizzato di ben 3′, una decisione che ha spinto al nono posto di classe l’equipaggio AF Corse costretto a perdere alcune posizioni (anche se le successive situazioni di Full Course Yellow hanno permesso di recuperare qualcosa). Quel che però importava a Rovera e soci era mantenere la testa tra le auto Pro-Am e così, dopo due prove di WEC, la Oreca-Gibson numero 83 comanda la classifica a punteggio pieno (63 punti contro 42 dei primi inseguitori).

La gara assoluta è stata vinta dalla Toyota numero 7 (Conway-Kobayashi-Lopez) che riscatta la delusione di Sebring ma resta seconda in campionato dietro alla Alpine di Vaxiviere, Negrao e Lapierre. Doppietta del team WRT tra le LMP2 dove si è classificato settimo Lorenzo Colombo: il giovanissimo talento di Legnano è stato autore di una grande prova caratterizzata da alcuni sorpassi ma la vettura del team Prema ha perso posizioni nel finale a causa di un errore dello svizzero Deletraz.

Ora il WEC si prepara al “boccone grosso”, la 24 Ore di Le Mans tornata nella sua collocazione di giugno: chi vince la leggendaria gara francese ottiene il grosso dei punti per la rincorsa ai diversi titoli iridati. Rovera e compagni però saranno in gara anche nel weekend prossimo con il secondo appuntamento del campionato ELMS sul tracciato di Imola dove si gareggia sulla distanza delle 4 Ore.