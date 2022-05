“The Twelfth Night”, Shakespeare in scena a Besozzo

“The Twelfth Night” di William Shakespeare, una delle commedie più frizzanti e divertenti del Bardo, messa in scena, in una versione in inglese moderno, dalla compagnia teatrale di Varese “The Benvenuto Players”.

La dodicesima notte fa riferimento all’Epifania e la sua trama è ricca di equivoci di genere e identità, doppi sensi e amore romantico.

