Tumore al seno, “Camminata in rosa” e visite gratuite a Monvalle

Doppio appuntamento a Monvalle per la prevenzione del tumore al seno. Sabato 21 maggio, all’ex centro anziani Lago azzurro si potrà effettuare una visita senologica gratuita a cura dei medici di Andos Insubria odv-est. Domenica 22 maggio ci sarà invece una camminata per raccogliere fondi a favore di Andos.

Il programma

Sabato 22 maggio le visite si terranno all’ex centro anziani in via Giuseppe Mazzini 3. Si comincerà alle 10 e si proseguirà fino alle 12:30. Si riprenderà alle 14:30 e si concluderà alle 17. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione per telefono al numero 0332799507 interno 5 o interno 6 negli orari di ufficio del Comune di Monvalle. Alle 17.30 si terrà una conferenza a cura di Liliana Colombo, senologa e coordinatrice scientifica di Andos Insubria; Elena Bellotti, medico radiologo ed Eugenia Dozio, nutrizionista.

Domenica 22 maggio ci sarà la Camminata in rosa, 5 chilometri lungo le strade di Monvalle. Il ritrovo per le iscrizioni è dalle 9:30. La partenza e l’arrivo saranno entrambi all’ex centro anziani. Il via sarà alle 10. La quota di partecipazione è di 10 euro (gratuita per bambini e ragazzi fino ai 14 anni). L’intero ricavato sarà donato all’associazione Andos Insubria.

L’evento è aperto a tutti e si terrà anche in caso di maltempo. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Monvalle in collaborazione con Andos Insubria, la Protezione civile di Monvalle, Ciclovarese e Gruppo sportivo Monvalle.