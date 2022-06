Gli appuntamenti in centro a Busto Arsizio di giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio

Anche per questa settimana, Busto Estate propone una serie di iniziative che accompagneranno le “notti bianche” di giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio. Come sempre, sarà possibile fare shopping nei negozi che prolungheranno l’orario di apertura.

Giovedì 30 giugno

In piazza Santa Maria, alle ore 21.00 la scuola di danza Real Family School proporrà uno spettacolo dei suoi allievi. Nel giardino quadrato del Museo del Tessile alle ore 21.15, è in programma il secondo appuntamento della rassegna di film e documentari sulla montagna “Cime-forum”, organizzata dal CAI Busto Arsizio in occasione del centenario. Sarà proiettato il film Climbing Iran, di Francesca Borghetti, dedicato al sogno di libertà di una donna, pioniera dell’arrampicata libera in Iran, preceduto dal corto Donne in controluce, di Gianni e Bruno Scarpellini, dedicato ad alcune scialpiniste degli anni ’70.

Alle ore 21,00 la Biblioteca comunale propone un nuovo appuntamento nell’ambito del progetto #ReadingBusto: il primo incontro di un laboratorio di lettura ad alta voce per adulti a cura di Viandanti Teatranti. La seconda lezione è in programma giovedì 7 luglio: il laboratorio si concluderà il 9 luglio alle 10.30 con una passeggiata letteraria. Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/362934365457

Venerdì 1 luglio

A partire dalle ore 21.00 in via san Gregorio il Comitato Commercianti Centro Cittadino di Busto Arsizio, in collaborazione con il Distretto Commercio Busto Arsizio e Associazione Commercianti Confcommercio Busto, proporrà una serata di #moda sotto le #stelle. Alla vigilia dei saldi estivi i commercianti proporranno le loro collezioni di abiti, costumi, gioielli e accessori che sfileranno in passerella. La sfilata sarà presentata dalla giornalista Chiara Milani.

Alle 21.00, nel cortile del palazzo municipale, nell’ambito della rassegna JAZZaltro, è in programma il concerto di Michele Fazio (piano), in trio con Marco Loddo (contrabbasso) e Mimmo Campanale (batteria). Ospite d’eccezione il cantautore Francesco Tricarico, noto alle cronache nazionali per aver partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo.

Tutti gli eventi sono gratuiti.