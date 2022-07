Ancora premi non ritirati alla lotteria di Varese Solidale: ecco come fare

Diversi dei premi della della grande lotteria di Varese Solidale sono ancora in attesa dei vincitori.

I premi sono disponibili per essere ritirati presso il Centro Commerciale Le Corti di Varese, in piazza della Repubblica 25, nella nuova sede di Varese in Maglia al piano –2 (di fronte all’ex Carrefour) e vanno ritirati entro fine luglio.

Chi possiede dei biglietti della lotteria può verificare se ha vinto qui sotto e richiederli al più presto. Per farlo è possibile ritirarli il mercoledì negli orari 10,30-12,30 e 14,30-16,00 e il giovedì negli orari 14,30-17,00. Per informazioni si può inoltre telefonare al 348 362 8960.

Al momento del ritiro sarà necessario consegnare il biglietto sorteggiato ed esibire un documento di identità.