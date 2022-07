Code in autostrada tra Gallarate e la A26

Un incidente sta provocando forti rallentamenti sull’A26 tra Gallarate e l’uscita di Besnate. Autostrade per l’Italia annuncia incolonnamenti causati da un incidente tra Busto e Gallarate in direzione Varese e tra Gallarate e l’A26 in direzione dei Trafori alle 9 di questa mattina venerdì 8 luglio.

Poco prima delle 5 una vettura si è ribaltata una vettura. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 ma fortunatamente l’uscita si era risolta senza trasporto