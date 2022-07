Grande grigliata di Ferragosto da Sbevizzola a Vizzola Ticino

Tappa ideale per un pranzo, una cena o una merenda all’aria aperta con la famiglia o in compagnia, Sbevizzola sarà aperto per tutto il mese di agosto.

GRANDE GRIGLIATA DI FERRAGOSTO

Il 15 agosto Sbevizzola ha in programma una grande grigliata accompagnata da buona musica live e giochi nel parco.

Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 347 892 3050.

Al Bistrot all’aperto:

grigliata di Carne

verdure alla griglia e patatine fritte

panino con salamella

All’Osteria menu di Ferragosto su prenotazione:

fiorentine

tagliate

taglieri

CONTATTI

Sbevizzola – Osteria & Bar

Aperitivi • Feste • Compleanni • Centro sportivo

Via Locatelli 5, 21010 Vizzola Ticino

M: 347 892 3050

