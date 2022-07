Incidente mortale in A4 vicino a Bergamo, autostrada riaperta dopo alcune ore

Un grave incidente stradale è costato la vita nella tarda serata di ieri – lunedì 11 luglio – a un uomo che è stato travolto da un camion sulla autostrada A4 nel tratto tra Grumello e Seriate in direzione Bergamo. (foto di repertorio)

La vittima, 40 anni, in quel momento non si trovava a bordo di un veicolo e per questo la dinamica è al vaglio degli inquirenti; un’ipotesi, riportata dall’Eco di Bergamo, è che l’uomo abbia avuto problemi con la vettura e fosse sceso per cercare aiuto.

L’incidente ha causato anche la chiusura del tratto autostradale in direzione Bergamo-Milano per diverse ore: la società di gestione ha comunicato la riapertura intorno alle 3,30 di martedì 12 dopo un intervento che ha coinvolto i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.