A Marzio fa tappa “Interpretando suoni e luoghi 2022”

Sabato 30 Luglio alle ore 21.00 si terrà un concerto nella Chiesa parrocchiale del comune di Marzio, in piazza Berini per la rassegna Interpretando suoni e luoghi, curata dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello, in collaborazione con l’Associazione Cameristica di Varese. Ad esibirsi sarà il duo formato da Lina Uinskyte al violino e Marco Ruggeri all’ organo, che eseguiranno Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi in un adattamento per violino e organo di M. Ruggeri. Il Duo costituitosi nel 2012, affronta autori dal Barocco al Novecento, sia brani originali, sia trascrizioni dal pianoforte o dall’orchestra. Quest’ultimo campo è quello di maggior interesse del Duo per sfruttare le potenzialità timbriche e orchestrali dell’organo. Intensa l’attività concertistica in Italia e all’estero e discografica, sia con l’organo che con il cembalo, per etichette italiane ed estere.

Il Duo ha ottenuto importanti riconoscimenti di critica, tra cui “5 stelle” Radio Classica per “Le quattro Stagioni” e “5 stelle” dalla rivista Amadeus (per il CD “The Lingiardi orchestra-organ… for a violin”.

Lina Uinskyte – Nata a Vilnius (Lituania), si è diplomata nella stessa città presso la Scuola d’Arte “M. K. Ciurlionis” e ha conseguito il Diploma di Master presso il Conservatorio di Rotterdam. Ha debuttato come solista a Bruxelles nel 2001 eseguendo il concerto di Ciaikovski op. 35 con la Bilkent Symphony Orchestra. Svolge un’intensa attività concertistica (recente è la sua partecipazione alla stagionedi musica contemporanea del Teatro La Fenice di Venezia) in Italia e all’estero. È docente presso il Conservatorio “L. Marenzio” di Darfo Boario

Marco Ruggeri – Nato a Cremona ha studiato ai Conservatori di Piacenza e Brescia, diplomandosi in Organo, Clavicembalo e Direzione di Coro; si è perfezionato con A. Marcon alla Schola Cantorum di Basilea. Premiato al Concorso Organistico di Bruges, ha vinto il 1° premio al Concorso Clavicembalistico di Bologna (1997). Laureato cum laude in Musicologia (Pavia), ha pubblicato un apprezzato Manuale di Basso continuo per l’editore Ricordi. Recentemente ha curato una grande antologia di musica organistica italiana contemporanea dedicata a Giancarlo Parodi. Ha registrato oltre 20 cd, in particolare una collana sull’Ottocento italiano in corso di uscita per Brilliant Classics. È docente al Conservatorio di Novara e alla Scuola Diocesana “S. Cecilia” di Brescia. A Cremona è vice-organista del duomo e titolare dell’organo Lingiardi 1877 di S. Pietro al Po.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito, info via mail suonieluoghi@gmail.com, whatsapp 335 7316031, pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi