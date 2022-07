A Morazzone torna la “festa della terza di Luglio”

Dopo gli anni di sospensione causa pandemia torna rinnovata la Festa della Terza di Luglio, evento che coinvolge il borgo di Morazzone per una settimana, tra eventi culturali, sportivi, ludici – per grandi e piccini – e culinari, senza dimenticare le bancarelle degli hobbisti, auto e moto storiche che coloreranno le vie del centro la domenica.

“Un momento di socializzazione per i morazzonesi e non, un’occasione per riprendere l’abitudine di trascorrere momenti conviviali tra le vie del nostro centro storico” dichiara l’Assessore alla Cultura Martina Sarraggiotto, che è stata impegnata in prima linea ad organizzare l’evento, in collaborazione con le associazioni del territorio “per rivisitare le modalità di svolgimento della sagra, inserendo momenti culturali, quali la presentazione di libri, esposizione di quadri, proiezione di un film, visita guidata della chiesa parrocchiale e dei luoghi sacri, campane a festa, con momenti di spettacolo, giochi e divertimento, con buona musica di accompagnamento, condito dal buon cibo locale che – unitamente allo street-food – verrà proposto dalle realtà locali, oltre che nei loro locali, anche in piazza Sant’Ambrogio”

“Ringrazio le associazioni e i volontari che si sono messi a disposizione – con impegno e forza d’animo – per preparare prima e organizzare poi la festa, senza i quali non si sarebbe potuto formare l’elenco di eventi variegato che caratterizza la locandina. Ringrazio anche gli uffici comunali interessati che stanno aiutando gli interessati nelle faccende burocratiche e predisponendo gli atti necessari affinché la festa si svolga in piena sicurezza”.

“Da ultimo, ma non per importanza – interviene il sindaco – ringrazio a nome di tutti Regione Lombardia – che tramite il Consiglio regionale – ci ha concesso il patrocinio oneroso, individuando nella festa valori e tradizioni, ma anche cultura e conoscenza che devono essere tramandati e promossi con ogni mezzo, al fine di avvicinare sempre più persone e giovani a tematiche care ai nostri territori, riscoprendo le nostre radici per un futuro di consapevolezza”.

Lunedì 11

20.45 presentazione del libro Morazzone per ragazzi Sala Mazzucchelli

Martedì 12

20.45 presentazione del libro “Morazzone e dintorni” di Franco Orsi e Isabella Dalla Gasperina Sala Mazzucchelli

Mercoledì 13

20.45 serata di presentazione Via Francisca del Lucomagno con Ferruccio Maruca, Alice Vometti e Marco Giovannelli – Sala Mazzucchelli

Giovedì 14

21 festa dell’oratorio

Venerdì 15

21.30 cinema all’aperto Opera Pia “Il piccolo principe” di Mark Osborne, film 2015

Sabato 16

Dalle 9 alle 21 torneo Beach volley Campo Sportivo – Pro Loco

Ore 17 inaugurazione mostra “Pittori di Morazzone” Sala Mazzucchelli – biblioteca

Dalle 19 cena in piazza con ristoranti e alpini, al nuovo piazzale street food “Voglia di fritto”

20.45 spettacolo comico “A colpi di risate” con Music & Mor

Domenica 17

10.30 e 12.30 concerto Campane in festa

12.30 aperitivo al Centro Anziani

12.30 pranzo alpini

15.00 caccia al tesoro e Gioco dell’Oca con i ragazzi dell’oratorio organizzato da Cooperativa Baobab

15.30 trucca bimbi presso il pacchetto di via Leonardo Da Vinci

15.30 visita guidata “Pietre Vive” organizzato dalla parrocchia

16.00 “Disegni al banchetto” organizzato dall’Associazione Genitori

17.30 consegna attestati al merito a volontari e medici

18.00 aperitivo Music&Mor

19.00 cena Gruppi Alpini

Per le vie del paese e al nuovo parcheggio bancarelle degli hobbisti, mostra dei pittori, esposizione delle moto aermacchi, esposizione di auto d’epoca, intrattenimento con la web radio Music&Mor Emporio Fai con i prodotti tipici e tradizionali