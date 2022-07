Nuovo appuntamento con i giovedì musicali a Saronno “Music Express”.

Giovedì 21 luglio è il turno del Mauro Renna Trio, trio jazz composto da chitarra, contrabbasso e batteria. Il Mauro Renna Trio condurrà tra le più note musicalità jazz rielaborate in chiave moderna unitamente ad alcuni brani originali. Un mondo musicale elegante e sofisticato, dai risvolti inattesi e sfumature di un’altra epoca che si riscoprono incredibilmente contemporanee.

Appuntamento alle 20.30/21 in piazza Volontari del Sangue in collaborazione con Spazio Must.