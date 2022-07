Solo due classi, 4^ e 5^, alla scuola di Oltrona e a Gavirate la 1^ perde una sezione

Il calo demografico sulle scuole dell’Istituto comprensivo di Gavirate si fa sentire con forza, soprattutto alla primaria. In forte difficoltà la scuola di Oltrona, che per il terzo anno consecutivo non arriva a formare la classe prima e quindi a settembre riaprirà solo per gli studenti di 4^ e 5^.

E per la prima volta la contrazione delle iscrizioni si fa sentire anche alla primaria Risorgimento, di Gavirate “centro” dove il prossimo anno ci sarà una sola classe prima (e non affollata, con una ventina di alunni) al posto delle storiche due sezioni.

Stabile invece la situazione della primaria San Benedetto di Voltorre (altra frazione di Gavirate), con una classe per ogni anno di corso.

«Le iscrizioni seguono l’onda del calo demografico – afferma la dirigente scolastica Ornella Fiorillo – Certe valutazioni le abbiamo già fatte, anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale, partendo dai dati della scuola dell’infanzia: se diminuiscono i bambini in uscita di conseguenza diminuiscono gli iscritti alle primarie».

La situazione più critica rimane quella della primaria Papa Giovanni XXII di Oltrona: «Nonostante gli incontri con la cittadinanza e nonostante anche i genitori si siano spesi per perorarne la causa, anche quest’anno non siamo arrivati al numero minimo dei 15 alunni iscritti richiesti dal Miur per formare una classe – spiega la preside – Per il Ministero la scuola è una, l’Istituto comprensivo di Gavirate, sta poi all’autonomia scolastica, di concordo con l’Amministrazione comunale, articolare l’organizzazione sui diversi plessi».