“Vivere a colori”, da Sos Valceresio un progetto arcobaleno per l’inclusione e i diritti

Si intitola “Vivere a colori” un nuovo progetto di Sos Valceresio per sostenere e promuovere la conoscenza di tematiche quali orientamento sessuale ed identità di genere, fenomeno del coming out, famiglie arcobaleno, terza età, salute e assistenza sanitaria, storia del movimento e dei diritti e della comunità LGBTQIA+.

«L’attuale panorama storico, politico, culturale e sociale evidenzia una più consapevole e rinnovata attenzione alla comunità LGBTQIA+ – spiega Alice Millefanti, che si occupa della comunicazione di Sos Valceresio e ha messo a punto il progetto – Dai moti di Stonewall alla stesura del Ddl Zan, la bandiera arcobaleno “colora” anni di marce e lotte per il riconoscimento e l’affermazione dei propri diritti ed unicità. “Vivere a Colori” è un progetto in continuo sviluppo che, dai canali e piattaforme social, vorremmo portare in presenza a chiusura dell’anno, con incontri, workshop e la celebrazione di giornate simbolo. Di fondamentale importanza saranno il recupero e la valorizzazione, in contemporanea, di concetti chiave come l’inclusione, l’attivismo comunitario, il pronto riconoscimento e il rifiuto di qualsiasi forma di violenza e discriminazione».

«Dalla passione, alla conoscenza di se stessi e la gratitudine per quell’affetto che è stato fonte d’ispirazione “Vivere a Colori” si inserisce all’interno del contesto associativo, in quel piano di sviluppo dedito all’area del sociale, riproponendo peculiarità proprie non solo della nostra mission, ma che sono contenute anche nello stesso codice etico Essere Anpas».