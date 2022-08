A Caslano il concerto “Ai tempi di Schubert” con il Quartetto Altemps

Domenica 7 agosto, alle 19, nella Chiesa parrocchiale di Caslano Ceresio Estate presenta “Ai tempi di Schubert”, concerto a cura del Quartetto Altemps, ensemble composto da Stefano Barneschi e Favio Ravasi al violino, Ernest Braucher alla viola e Marco Testori al violoncello, musicisti con una grande esperienza nella prassi esecutiva storica e uniti dall’intento di proporre una differente lettura del grande repertorio classico e romantico attraverso un’impostazione innovativa e originale.

Il programma proposto a Caslano accosta al “divino” Franz Schubert il meno noto George Onslow: pur coevi, i due vissero in luoghi differenti (l’uno a Vienna, l’altro tra Francia e Gran Bretagna), frequentarono ambienti musicali totalmente diversi e le loro vite mai si incrociarono. Tuttavia si riscontra, all’ascolto dei rispettivi capolavori, una profonda affinità di sentimenti e di affetti, quasi avessero respirato la stessa aria. Di George Onslow verrà eseguito ed interpretato il Quartetto in sol minore op. 46 n. 21; di Franz Schubert il celeberrimo Quartetto in la minore D 804 “Rosamunde”.