Edoardo Bennato in concerto a Domobianca365

Grande attesa per l’evento del cantautore napoletano che sarà in concerto all’Alpe Lusentino venerdì 5 agosto

Manca pochissimo all’evento più atteso della stagione estiva di Domobianca365. Venerdì 5 agosto Edoardo Bennato, tra i più importanti cantautori della storia musicale italiana, sarà protagonista di una grande notte di musica dal vivo.

Le sonorità Rock&Blues che hanno reso celebre l’artista partenopeo in tutto il mondo, riempito gli stadi e appassionato diverse generazioni faranno cantare e ballare tutti in un concerto-evento sotto le stelle che rappresenta la punta di diamante di una stagione estiva ricchissima di iniziative e manifestazioni di musica, sport, cultura ed enogastronomia pensati per abbracciare target di pubblico diversi.

Saranno le montagne del Lusentino a fare da eco ai grandi successi di Bennato: da “Sono solo canzonette”, “Il gatto e la volpe”, “Arrivano i buoni”, “Bravi ragazzi”, “L’isola che non c’è” a “Le ragazze fanno grandi sogni” fino ai brani inediti tratti dall’ultimo album “Non c’è”. Dalle ore 21.30, due ore di musica dal vivo, video coinvolgenti e tutta l’energia, la carica e l’entusiasmo travolgente di un artista che sa come emozionare e trascinare il pubblico.

A Domobianca, a soli 15 minuti d’auto da Domodossola, fervono i preparativi per allestire il concerto. Quello di Bennato – commenta il responsabile di Domobianca365 Federico Sciagata – è l’evento di punta della stagione estiva. L’idea di portare questo grande artista a Domobianca365 è di Paolo Zanghieri, Presidente di Altair e tutto il team si è impegnato al massimo per concretizzarla. Non è stato uno sforzo da poco, ma vogliamo puntare sempre più in alto e dopo il successo dello scorso anno con Davide Van de Sfroos, che in Ossola ha numerosi fan, puntiamo a superarci e a raddoppiare il numero di biglietti venduti.

Il palco sarà montato nel prato adiacente al Lusebar, a disposizione dei partecipanti un ampio parcheggio gratuito, tanto spazio all’aperto per ballare e scatenarsi e dalle 18.00 due punti ristoro con proposte gastronomiche che spaziano dal classico menù da concerto: panino e salamella e birra ghiacciata all menu tradizionale di montagna a base di polenta.

Gli ultimi biglietti disponibili sono acquistabili su Ticketgate a questo link al costo di 25 euro. L’evento sarà gratuito per le persone con disabilità e i bambini minori di 6 anni compiuti.

Sarà un’occasione unica per riascoltare dal vivo i pezzi più celebri del repertorio del cantautore napoletano immersi nello splendido scenario naturale delle valli ossolane.

DOMOBIANCA365

Domobianca365 è “La Montagna tutto l’anno”. Stazione sciistica ed estiva a soli 20 minuti di auto dal centro di Domodossola, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, nell’alto Piemonte. In estate è punto di partenza per escursioni, gite in mountain bike e discese di downhill. Sono presenti 3 punti di ristoro per un totale di oltre 600 posti a disposizione nella stagione invernale, una Scuola Sci e servizi di noleggio dell’attrezzatura. La stazione è innevata anche grazie a un impianto artificiale che copre 10 km di piste. In inverno conta su 20 chilometri di piste di tutti i livelli di difficoltà, servite da 4 seggiovie, 2 sciovie e 3 tapis roulant per avviare alla pratica dello sci i più piccoli. Sede di numerose gare a livello agonistico è spesso scelta come località di allenamento dalle squadre nazionali di sci. Domobianca365 è a 140 km da Milano, 110 da Novara e Varese, 100 da Lugano (CH). La stazione fa parte del Gruppo Altair che ne ha rilevato la proprietà nel 2019.

CONTATTI

Domobianca365

Sito | Facebook | Instagram