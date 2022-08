Il mandolino di Federico Maddaluno al Chiostro di Voltorre

Mercoledì 24 agosto – alle 21.00 il chiostro di Voltorre in Via San Michele a Gavirate ospiterà il concerto “Dal Barocco ai giorni nostri” del mandolinista Federico Maddaluno, vincitore Premio nazionale della Arti XV Edizione.

Federico Maddaluno, classe 1999 Inizia gli studi musicali in tenera età sotto la guida del padre, Mario Maddaluno, prima di passare agli studi specifici per il mandolino con il Nunzio Reina e di conquistare in seguito l’ammissione al Conservatorio San Pietro a Majella nella classe di mandolino di Fabio Menditto, dove si diploma, appena diciottenne, con il massimo dei voti e la lode. Nel 2016, il talento del giovane Maddaluno ottiene un importante riconoscimento con la partecipazione alle fasi finali del Concorso Internazionale “TIM” a Torino. Nel 2019 partecipa alla produzione del balletto “Romeo e Giulietta” di Prokofiev per il Teatro dell’Opera di Roma. Nello stesso anno partecipa alla rassegna “Napoli Teatro Festival” con lo spettacolo “Canti de la Dimenticanza” con musiche e orchestrazioni di Roberto De Simone. Registra e pubblica con la “Da Vinci Publishing” il suo primo lavoro discografico “Il ragazzino di borgo” interamente dedicato alla figura di Costantino Bertucci. Nel maggio 2021 vince, presso il Conservatorio G. Verdi di Torino, il Premio Nazionale delle Arti per la sezione Mandolino. Nello stesso anno si laurea con 110 Lode e Menzione Speciale in Mandolino, presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Nel novembre 2021 revisiona con l’arpista Tosca Tavaniello le “Quattro composizioni per Mandolino e Arpa” di Carlo Munier, pubblicate da “Armelin Musica”. Nello stesso mese viene pubblicata, con “Bergmann Edition”, “Alone for mandolin and guitar” una composizione di Patrizio Marrone, dedicata al grande chitarrista Edoardo Catemario di cui Federico ha diteggiato la parte per mandolino.

Ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali e ha seguito Masterclass con prestigiosi insegnanti, frequentando anche come allievo effettivo il corso tenuto da Avi Avital presso l’Accademia Stauffer di Cremona a fine 2021. Nonostante la giovane età ha già collaborato con prestigiose Istituzioni

Il concerto fa parte del Festival LagoMaggioreMusica – 28a edizione

Ingresso a offerta libera

Il concerto si terrà anche in caso di maltempo

info:

Festival LagoMaggioreMusica

+39 333 3589577

Biblioteca Comunale

0332748278