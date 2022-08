Un open mic per le band varesine indipendenti a Luino

Dopo la Notte Indie del 29 Luglio 2022, durante la quale hanno suonato Chicchi di Riso, I Biomi e Biava, la nuova associazione giovanile Luinese è pronta ad annunciare il prossimo evento estivo: alle 20.30 del prossimo 13 Agosto, presso il Parco a Lago di Luino, si terrà il terzo Open-Mic organizzato da Utòpia.

Nella serata suoneranno artisti indipendenti provenienti da tutta la provincia e la Line Up sarà estremamente eterogenea. Gli artisti verranno svelati sulla pagina Instagram dell’associazione durante i giorni precedenti all’evento.

«L’anima dell’ Open-Mic è proprio la scoperta. Quello che stupisce ogni volta è proprio la variopinta commistione di generi musicali e personalità artistiche molto differenti tra loro. Ad ogni Open-Mic ci accorgiamo di quanti musicisti validi ci siano nella nostra provincia – Spiegano gli organizzatori – Questo Open-Mic è stato finanziato dal comune di Luino, che ha creduto nel progetto e ci ha dato la possibilità di organizzare un evento aperto al grande pubblico all’interno del Progetto Luino Indie Festival che si terrà in tutti i weekend di Agosto»

Utòpia è un’APS, associazione di promozione sociale, nata a Luino lo scorso 21 marzo con l’obiettivo di costituire, mediante la realizzazione di progetti a sfondo socio-culturale, il polo culturale giovanile che prima d’ora era assente nel territorio del Luinese. La sede ufficiale dell’associazione sarà, a partire da settembre, presso la villa in stile liberty all’interno di Parco Hussy, dove si terranno corsi, eventi e ritrovi a cadenza settimanale. L’obiettivo dell’associazione è quello di creare continuità e valorizzare la musica che proviene proprio dal nostro territorio.

L’evento del 13 Agosto sarà gratuito e aperto al pubblico. Come sempre sarà presente in loco uno stand che offrirà la possibilità di associarsi, fondamentale per poter partecipare agli eventi riservati ai soci, ai corsi e ai ritrovi che avranno luogo da ottobre presso la Sede ufficiale. Per chi volesse sostenere il progetto sarà inoltre possibile effettuare donazioni o scegliere di tesserarsi come soci sostenitori, diventando parte integrante di Utòpia e rendendo possibile l’organizzazione di progetti di alta qualità e rilevanza socio-culturale.