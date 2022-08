A Varese inizia la campagna elettorale del Partito Democratico

Corso Matteotti ha ospitato questa mattina dalle 10 alle 12 il primo gazebo della campagna elettorale del Partito Democratico di Varese.

Con loro anche Valerio Langè, candidato alla Camera al collegio plurinominale di Varese: “Siamo qui oggi non solo perché è l’inizio di questa nuova campagna elettorale – ha spiegato – ma anche per distribuire il nuovo numero del nostro periodico, “La Finestra” – numero speciale al quale ne seguirà un altro a metà settembre, per presentare il programma del PD a livello nazionale e per presentare i candidati del territorio -Alla realizzazione del numero di questo mese ho partecipato anche io, con un articolo che smonta punto per punto il programma politico del Centrodestra”.

E prosegue: “Uno dei temi su cui sto cercando di concentrare la mia campagna a livello pratico è il tema della sostenibilità, ovvero proverò a muovermi unicamente utilizzando mezzi pubblici e bicicletta e a fine campagna, oltre a fare il rendiconto economico, vorrei riuscire a portare un bilancio energetico di quante emissioni ho prodotto durante la campagna elettorale”.

Anche domani il Gazebo del PD si troverà dalle 15 alle 18 presso la Schiranna in via dei Canottieri, angolo parco Zanzi.