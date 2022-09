Al Nuovo lo spettacolo “Sembrava inverno”, un viaggio nella malattia oncologica

Inizia con uno spettacolo dalla tematica sociale forte e coinvolgente la rassegna Varese Re-Live!. Giovedì sera, 22 settembre, sul palcoscenico del Cinema Teatro Nuovo di Viale Dei Mille è in programma “Sembrava inverno – Viaggio poetico con la malattia oncologica”. Uno spettacolo realizzato all’interno del percorso di cure integrate dell’Oncologia del S. Anna di Como, che ospita il gruppo di auto-mutuo-aiuto “La 500 Gialla” guidato dalla dr.ssa Paola Zavagnin, all’interno di un progetto di Drammaterapia.

La trama inizia con la scoperta, da parte della protagonista, di avere un cancro per poi continuare con viaggio inaspettato e dall’esito sorprendente. Da qui inizia il racconto, un racconto immaginifico, poetico e ironico. Perché il racconto – in qualunque sua forma – mette in fila le cose, permette una storia, favorisce l’emergere del significato e di un possibile senso.

“Sembrava inverno” ha rappresentato il tentativo di elaborare ciò che una donna vive allorché si inoltra nei territori della malattia oncologica. Si tratta di una geografia impegnativa, attraversata da strade tortuose e spesso in salita, in cui saranno fondamentali gli incontri e le relazioni. Avere un tumore cambia la vita delle persone, e ad ogni tornante si modifica la visuale, l’altitudine e la possibile vertigine. Ed anche la bellezza mozzafiato del panorama che si apre davanti agli occhi.

Il gruppo “500 Gialla” è composto da Antonia Fusco, Francesca Gueli, Nadia Lipreri, Giuliana Mauri, Marilena Perugini, Marilena Pisciella, Mara Pizzuto, Laura Silipo. Con la partecipazione di Gaia Triacca, regia e ideazione Elisa Carnelli.

Una progetto del CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO TULLIO CAIROLI – OSPEDALE

SANT’ANNA, COMO.

Lo spettacolo avrà inizio alle 20.30. Apertura del Cinema Teatro un’ora prima dello spettacolo, sarà possibile gustare un aperispritz + snack a 3,50 euro, a cura di Tumiturbi. L’ingresso è a offerta libera.

