Concerto a Saltrio dell’Orchestra da Camera Canova

Evento organizzato dalla Filarmonica Saltriese in occasione del 140° anniversario di fondazione

Grande concerto di musica classica a Saltrio. L’appuntamento è per sabato 17 settembre alle ore 21,00 alla Palestra Comunale.

Ad esibirsi sarà l’Orchestra da Camera Canova per l’evento organizzato dalla Filarmonica Saltriese, in occasione dei festeggiamenti per il 140° di fondazione

Verranno eseguite musiche di Luigi Boccherini, Antonio Vivaldi, Francois Couperin e Jean-Philippe Rameau.

A dirigere l’orchestra il maestro Enrico Saverio Pagano, violinista solista Ruben Giuliani.

L’ingresso sarà libero