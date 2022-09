Incidente nella notte a Besozzo, muore un ragazzo di 21 anni

Incidente nella notte a Besozzo, intorno all’1.30, in Via Gorini, all’altezza del cimitero dove ha perso la vita un ragazzo di 21 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane è andato a sbattere contro un muro con la sua Golf. Il giovane si chiamava Xhemal Letija, cittadino albanese con residenza a Besozzo.

Sul posto la Croce Rossa di Gavirate e l’elisoccorso da Como usciti in codice rosso, il più urgente, ma per lui non c’è stato nulla fare. Sul luogo dell’incidente anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Ispra che hanno estratto il corpo del giovane dal mezzo e messo in sicurezza la strada, oltre ai Carabinieri.