Doppio concerto a Samarate con “I Linguaggi della Mistica nel Tempo”

Sarà un doppio appuntamento con la musica classica a Samarate con la rassegna “I Linguaggi della Mistica nel Tempo”. Proporre due serate sui linguaggi della mistica significa due cose importanti. Prima di tutto si vuole recuperare il senso profondo e corretto della stessa parola “mistica”, che nella nostra cultura è diventata sinonimo di attività puramente fantasiosa e soggettiva, mentre essa nel suo senso etimologico e filosofico significa ricerca continua del vero e del bello. Proprio per questo si è voluto ancorare il termine con quella ricerca che abbiamo nei dialoghi di Platone e di Socrate.

In secondo luogo, appunto in quanto ricerca del bello e del vero, essa possiede una molteplicità di sfumature e di linguaggi che sono legate ai tempi che sono sempre nuovi e diversi, ma sempre tutti utili e necessari per cogliere qualche frammento che essi esprimono.

La nostra attenzione iniziale si concentra sulle esperienze devozionali musicali del Medioevo, perché il Medioevo è considerato come punto di partenza di tante espressioni dei linguaggi moderni, passando dal Rinascimento fino al Barocco con l’emblematica esperienza musicale del grande Johann Sebastian Bach.

Primo Incontro

Samarate – Chiesa Parrocchiale della SS. Trinità – Sabato 22 ottobre 2022 – ore 21

Titolo: Amore Divino – Viaggio musicale tra mistica e devozione – Laude e canzoni spirituali dal Medioevo al tardo Rinascimento

Esecutori: Atmosfera ensemble – ricerca e direzione Maurizio Mingardi

4 esecutori e 1 attrice

Presentazione

Un affascinante incontro-concerto che parte dai canti devozionali- medievali fino alle canzoni spirituali del tardo Rinascimento, passando attraverso le compagnie laudesi del XIII e XIV secolo e le laude polifoniche del Quattrocento e del Cinquecento. Una straordinaria varietà di suoni e atmosfere sottolineate dalla ricchezza delle melodie e degli strumenti musicali medievali e rinascimentali. Presentazioni e racconti si alternano sapientemente con le suggestive esecuzioni delle musiche vocali e strumentali.

Gli strumenti musicali

Il liuto medievale, le vielle, la ribeca, i flauti medievali, l’organo, le percussioni medievali, le viole da gamba, la tiorba, il colascione, il quintone.

Le voci del concerto

Mezzosoprano e Basso.

La recitazione del concerto

Il concerto ha una ampia presentazione storica sulla Mistica di Sante Ambrosi e, successivamente, è abilmente condotto con notizie storiche, commenti e curiosità dalla voce recitante (attrice).

Atmosfera ensemble

Atmosfera ensemble nasce da un progetto di approfondimento musicale e culturale del Medioevo e del Rinascimento. I suoi componenti hanno svolto e svolgono una intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Hanno organizzato mostre internazionali e convegni dedicati all’iconografia musicale, alla danza antica, alla musicologia medievale, all’istruzione artistica, oltre ad attività culturali mirate al rapporto tra musica e arti visive (scultura e pittura). La voce recitante è diventata una componente essenziale del gruppo, in virtù dell’esperienza divulgativa oltre che artistica con il pubblico.

Dal 2018 Atmosfera ensemble è parte integrante, per la musica medievale e rinascimentale, della prestigiosa Accademia Concertante d’Archi di Milano®.

Secondo Incontro

Samarate – Chiesa Parrocchiale di Verghera – Sabato 29 ottobre 2022 – ore 21

Titolo

Il misticismo nella musica organistica di Johann Sebastian Bach

Esecutore: maestro Davide Paleari

Presentazione

La musica per organo di Johann Sebastian Bach è segno di indiscussa genialità artistica nell’ambito della musica sacra. Nelle innumerevoli composizioni per organo di J.S.Bach troviamo una potenza espressiva sempre coinvolgente. L’arte compositiva organistica di Bach si esprime nei grandi Preludi, maestosi e celestiali, nei Corali, che descrivono i vari affetti e sentimenti dell’animo umano, e nelle Fughe, il massimo esempio dell’arte contrappuntistica, modello insuperato anche per i futuri maestri: il compositore romantico Robert Schumann rimase tanto affascinato dalle fughe bachiane che scrisse sei fughe sul nome di Bach. Ascoltare la musica per organo di J.S.Bach significa predisporre la mente e l’animo all’esperienza del misticismo.

Lo strumento musicale

Organo Mascioni Op.100 del 1989.

La recitazione del concerto

Il concerto è introdotto da Sante Ambrosi e condotto con presentazioni dei brani eseguite dal maestro Davide Paleari.

Davide Paleari

Ha studiato pianoforte presso l’Istituto Musicale «G. Puccini» di Gallarate, successivamente ha intrapreso gli studi di organo presso il Civico Liceo Musicale «G.F. Malipiero» di Varese nella classe del M° Emanuele Vianelli. Nel 2011 si è diplomato brillantemente in Organo e composizione organistica presso il Conservatorio «G. Verdi» di Como e nel 2014 ha conseguito il «Master of Arts HES-SO en Interprétation musicale avec orientation en Concert» presso la Haute École de Musique di Ginevra.

In qualità di concertista si è esibito nell’ambito di importanti rassegne organistiche italiane e straniere. In particolare, a Québec in Canada, a San Pietroburgo, a Londra e a Ginevra.

Ha realizzato colonne sonore per cortometraggi, registrato CD e pubblicato libri sulla storia dell’organo. Organista presso la Basilica di S. Vittore di Varese e presso la Parrocchia di S.Antonio da Padova alla Brunella di Varese, dirige la «Schola cantorum» della Parrocchia di S. Alessandro in Albizzate.

È docente di Organo e Improvvisazione organistica e di Lettura della musica presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano.