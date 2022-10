Sciopero aviazione, 300 voli cancellati tra Malpensa e Linate

Sono circa 300 i voli cancellati negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, a causa di una serie di scioperi concomitanti, nazionali e locali.

Un primo bilancio è di circa cento voli “saltati” a Linate e circa duecento a Malpensa.

Lo sciopero – in realtà più scioperi – in programma per questo venerdì 21 ottobre 2022 sta sta causando diversi disagi a chi vola in diverse parti d’Italia.

In generale l’informazione era circolata ampiamente nelle settimane scorse e molte compagnie avevano già avvertito i passeggeri delle cancellazioni. Anche a Malpensa non si registrano casi di viaggiatori bloccati.

Già da metà mattina di venerdì a Malpensa sono scattate diverse cancellazioni.

Molti i voli Easyjet e Ryanair che non sono partiti o arrivati, ma non sono mancate anche cancellazioni sui voli a medio raggio e di altre compagnie: ad esempio Turkish ha cancellato un volo su Istanbul, la Tap su Lisbona, Lufthansa da/per Francoforte, la Sas su Copenhagen, Air France da/per Paris Charles De Gaulle, Iberia da/per Madrid. Cancellazioni anche per Finnair e Austrian. Cancellato anche il volo intercontinentale Air Canada su Montreal.

Regge invece il traffico verso gli Usa e il Middle-East, mentre anche Wizzair ha cancellato solo un volo (nella media, verrebbe da dire). Operati anche i voli Vueling, nonostante lo sciopero coinvolgesse anche la low cost spagnola.

Sciopero a Milano Linate

Pressoché totale è la cancellazione del traffico a Linate, con decine di voli Ita Airways e di altre compagnie cancellati fino alle 18. Unica eccezione un solitario volo Air Malta dato per regolare, nel pomeriggio.

A Linate si sono visti anche cortei e presidi sindacali, legati alla mobilitazione del personale di terra.

(Articolo aggiornato alle ore 11.35 di venerdì 21 ottobre 2022)

Lo sciopero a Malpensa

Come detto in realtà nella giornata del 21 ottobre si sommano diversi scioperi di vari comparti: ce n’è uno del personale Enav su vari scali, ce n’è uno del personale di terra convocato da Cub Trasporti e Flai, ci sono le astensioni dichiarate nelle low cost.

E ancora lo sciopero degli addetti alle pulizie. Qui tutti i dettagli.