Canzoni e confini, Claudio Sanfilippo in concerto a Gazzada Schianno

La Biblioteca di Gazzada Schianno organizza presso il Teatro dell’Oratorio di Schianno, domenica 13 novembre, ore 16.30, il concerto “Canzoni e confini” con Claudio Sanfilippo (voce e chitarra), Marco Brioschi (tromba) e Piero Orsini (contrabbasso).

Claudio Sanfilippo, milanese doc, classe 1960 inizia a scrivere canzoni all’età di sedici anni. È uno degli esponenti più talentuosi e poetici della cosiddetta “Scuola milanese”.

La sua scrittura, originale, delicata e velata di un sottile senso malinconico, rivela il suo talento fatto di storie semplici e di sfumature, di armonie ricercate, vestite da una vocalità profonda e personalissima.

Innamorato della sua città, la descrive nei suoi tratti più profondi e nelle sue contraddizioni. Come autore, ha scritto per illustri colleghi e colleghe, tra cui spicca la grande Mina, che ha interpretato “La palla è rotonda” e “Stile libero”. L’omonimo album si aggiudica la Targa Tenco nel 1996.

In ambito letterario ha pubblicato libri di narrativa e poesia tra cui ricordiamo le ultime uscite “1899 AC Milan, le storie” (Hoepli) e “Giallo al cabaret” (Solferino), che contiene un suo racconto.

Per Musicattraverso si esibirà in un concerto attorno al tema dei confini; un percorso che lui stesso racconta così: “Confini spaziali, geografici, spirituali, temporali, metaforici. Senza confine non c’è misura, e nulla si può superare e riconoscere. A guidarci in certe scoperte c’è solo l’attenzione: frontiera, soglia, ingresso, ogni confine è limite e apertura al tempo stesso, e ogni esperienza creativa è un rito di passaggio che vale la pena vivere. Tenendo a mente le parole di Eraclito: “I confini dell’anima non riusciresti a trovare, per quanto cammini percorrendo ogni strada: così profonda ne è la misura”.

Claudio Sanfilippo proporrà un viaggio evocativo attraverso le parole e le musiche delle sue canzoni affiancato da due valenti musicisti dell’area milanese: Marco Brioschi alla tromba e Piero Orsini al contrabbasso.

Lo spettacolo è inserito nella programmazione del Festival “Mulini Letterari 2022: Confini” organizzato dal Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini.

INGRESSO LIBERO

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

e-mail: biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it

tel. 0332 464237