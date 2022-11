Donne in Iran: a Cassano Magnago il docufilm “Be my voice”

Martedì 29 novembre alle ore 21 presso il Circolo Acli di Cassano Magnago, in collaborazione con i giovani della Comunità Pastorale San Maurizio

Martedì 29 novembre alle ore 21 presso il Circolo Acli di Cassano Magnago, in collaborazione con i giovani della Comunità Pastorale San Maurizio, sarà proiettato il docufilm “Be my voice” sulla condizione delle donne in Iran.

Un’occasione per esprimere la propria solidarietà alle donne iraniane, in questo momento particolarmente perseguitate da un regime oppressivo che calpesta la dignità e la libertà.