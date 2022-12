Fondazione Comi Luino: il nuovo CdA si presenta ai dipendenti

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mons. Comi, insediatosi il 3 novembre di quest’anno e composto dal presidente Gianfranco Malagola, dal vice presidente Enrica Nogara e dai consiglieri Maria Vittorio Marino, Giovanni Lamantia e Don Sergio Zambenetti, ha ritenuto importante presentarsi al personale della Fondazione per farsi conoscere e illustrare il suo programma.

L’incontro è stata un’occasione importante per confrontarsi con medici, infermieri, ASA, OSS, amministrativi, manutentori, educatori e fisioterapisti dell’Ente e per introdurre, dopo aver sottolineato che la situazione amministrativa e finanziaria dell’ente è sicuramente positiva, il tema delle problematiche interne che si stanno affrontando con opportune direttive agli organi della Fondazione. Direttive che, come già noto, non sono state appieno condivise dal Direttore Generale Benecchi che ha preferito rassegnare le proprie dimissioni. Questo ha portato il CdA ad attivarsi in tempi brevi per la ricerca di un nuovo Direttore Generale per consentire un minimo di affiancamento con l’attuale, che si ringrazia per il lavoro svolto sino ad ora.

Il Presidente, a nome del CdA, ha inoltre ringraziato tutti i dipendenti che stanno dando una grande prova di dedizione e fedeltà alla Fondazione, spesso in condizioni di lavoro ancora difficili a causa del perdurare del Covid. «A tutti i dipendenti va l’apprezzamento del CdA unito all’impegno per migliorare le condizioni di lavoro all’interno della Fondazione» fanno sapere.

Il Presidente ha poi illustrato il documento “Linee di indirizzo e di controllo per la gestione della Fondazione Mons. Comi” che definisce per la prima volta le linee che il Consiglio di Amministrazione intende portare avanti durante il suo mandato.

«Il nostro impegno trova fondamento nel mettere al centro di ogni nostro agire e di ogni nostra scelta la persona umana, garantendo il rispetto della sua dignità e della sua integrità fisica e morale >> ha sottolineato il presidente Gianfranco Malagola».

Sono infatti stati la centralità della persona, benessere degli ospiti e del personale, indicatori di servizio, attività di ricerca e sviluppo per nuovi progetti, formazione del personale, monitoraggio delle rette per gli ospiti, qualità della mensa, bilancio ed investimenti, relazioni con il sindacato ed interventi strutturali sulla Casa Albergo e sulla Struttura Protetta, i principali temi affrontati durante l’incontro che hanno raccolto il favore e il consenso tra tutti gli intervenuti, i quali al termine del discorso del presidente hanno applaudito con grande calore e partecipazione.

«Abbiamo l’intenzione di istituire nell’anno nuovo un pomeriggio alla settimana per ascoltare i familiari degli ospiti con lo spirito di aprirsi verso i loro problemi e di voler comprendere le loro ragioni per trovare possibili soluzioni e miglioramenti – ha continuato il presidente Malagola -. Questa iniziativa viene ritenuta di fondamentale importanza per avvicinare tutti all’unico fine che dobbiamo avere all’interno del Mons. Comi: il bene dei nostri ospiti».

È seguito un breve momento di festa ove tutti si sono scambiati gli auguri per un felice Natale ed un sereno anno nuovo con l’impegno di creare all’interno della Fondazione un ambiente familiare e di grande serenità, condizione prima per garantire il benessere degli Ospiti.