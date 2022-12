Sonia Lib e la magia del Natale in jazz

Sonia Colella, in arte Sonia Lib, è una cantante varesina e affezionata lettrice di Varese. Per lei l’attesa del Natale non poteva che essere musica e ci ha inviato il video del suo brano “La magia del Natale” scritto da lei ed interpretato nel suo studio di Castronno in quintetto con con Gianni Cazzola (batteria), Mattia Niniano (pianoforte), Veronica Perego (contrabbasso) e Pietro Mirabassi (sax).

La canzone fa parte di un disco prodotto da Ultra Sound Records di Stefano Bertolotti (che ne ha curato le fasi di registrazione) e dalla stessa Sonia Lib, ed è stata registrata live in studio, senza prove.

«E’ un brano nato da un’ispirazione notturna – racconta Sonia – Una notte mi sono svegliata con questa idea e ho scritto questo brano natalizio che abbiamo registrato live in studio e che abbiamo voluto presentare al pubblico con un videoclip simpatico fatto in studio qualche istante dopo la registrazione del brano stesso. La canzone racconta di come il Natale possa portare in dono l’amore della propria anima gemella e, negli anni, dare vita ad una famiglia; una tematica positiva, affettuosa e di valore personale, raccontata con leggerezza. Una canzone e un videoclip da condividere con i propri cari e i propri amici, specialmente a Natale».

Sonia, che canta da quando è piccola, dopo aver studiato anche canto lirico e aver frequentato l’Accademia e la Scuola civica di jazz di Milano, oggi insegna canto e collabora con importanti musicisti: «Nel disco ci sono dei bravissimi musicisti, uno anche molto importante per la storia del jazz internazionale e dello swing italiano come Gianni Cazzola».

Il brano, pubblicato ieri, è il primo singolo tratto dal secondo album di Sonia Lib “Ama, Ringrazia, Vivi” (in uscita nel 2023) e ha già trovato un “dolce” canale di promozione. Visto il tema natalizio, infatti, la pasticceria “Il giusto impasto” di Castronno ha deciso di promuoverlo mettendo un bigliettino con il link alla canzone su Spotify nei panettoni in vendita in questo periodo.

Qui il videoclip del brano.