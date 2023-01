All’ICS di Luino tutto pronto per la presentazione del nuovo percorso ad indirizzo musicale

Grande fermento in questi giorni fra le scuole del comprensivo “B.Luini” di Luino.

Dopo il grande successo riscontrato per l’open day di presentazione del modello organizzativo finlandese che interesserà la scuola primaria di Voldomino, l’Istituto si sta preparando per presentare – con un open day in programma venerdì 20 gennaio alle ore 18:00 presso la sede di Viale Rimembranze – anche il nuovo percorso ad indirizzo musicale per la secondaria di primo grado.

L’evento sarà introdotto dalla Dirigente Scolastica Chiara Grazia Galazzetti e vedrà un esibizione di ensemble strumentale composta da tromba, sax, percussioni e chitarra.

«Aspettiamo le famiglie degli alunni delle classi quinte all’open day ma l’invito è aperto anche a tutti coloro che fossero interessati a prendere parte a questo evento e che volessero conoscere tutte le attività che l’Istituto offre» fanno sapere dalla scuola.