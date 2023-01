Chi sono “gli altri”? A teatro, uno spettacolo-indagine sull’odio che attraversa la rete

Karakorum Teatro festeggia quest’anno 10 anni dalla sua fondazione, dieci anni di spettacoli, sperimentazioni, incontri con artisti e spettatori, e lo fa con tante novità. Prima fra tutte, la ripresa della stagione di prosa “Latitudini” con un doppio appuntamento: gli spettacoli andranno in scena sia il venerdì che il sabato sera a Spazio YAK, in piazza Fulvio de Salvo.

Più possibilità dunque di assistere alle rappresentazioni, che, in questa seconda parte dell’anno, saranno accomunate dallo stesso tema: l’indagine sul contemporaneo. Come leggere la nostra realtà? Come orientarsi in un mondo sempre più complesso, connesso e fragile?

Si comincia VENERDÌ 20 E SABATO 21 GENNAIO alle ore 21.00 con “Gli altri – indagine sui nuovissimi mostri” un’indagine teatrale di Kepler-452

GLI ALTRI – SINOSSI

Chi sono gli Altri? Noi teatranti dedichiamo molte energie a raccontare quella che ci pare una verità evidente: che coloro che tipicamente sono percepiti come altri (stranieri, senzatetto, persone LGBT+…) non devono essere considerati una minaccia. E che collocare le diversità in facili categorie è tossico e pericoloso.

Nel frattempo, tuttavia, va consolidandosi intorno a noi un’altra specie di Altri. La parola con cui ci siamo abituati a chiamarli ha il sapore di un mestiere: gli Hater. Odiatori di professione. Tutti li abbiamo presenti, anche se forse non fanno parte della nostra bolla. I loro profili hanno un aspetto straniante: persone comuni che, tra foto di vacanze e di animali, alimentano roghi virtuali.

Chi sono, dunque questi altri Altri? La nostra Indagine sui nuovissimi mostri si propone di contattarli e di tentare un dialogo all’apparenza impossibile. In un reportage teatrale che è anche l’attraversamento di una parte di società periferica e abbandonata racconteremo questa impresa e i suoi esiti, per spingerci oltre il giusto sgomento: là dove anche la follia del razzismo e del fascismo possono essere ascoltate, col coraggio del confronto e senza rinunciare alle proprie idee.

Venerdì 20 e sabato 21 gennaio, ore 21.00

Spazio YAK, Piazza Fulvio de Salvo 6

Biglietto intero 12€

Biglietto ridotto (under 18, over 65, allievi Karakorum e Teatro Periferico) 8€

Prenotazione obbligatoria online:

Venerdì 20 > https://www.karakorumteatro.it/eventi/gli-altri-ven

Sabato 21 > https://www.karakorumteatro.it/eventi/gli-altri-sab

