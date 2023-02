Il Comitato per l’Ondoli: “L’arrivo del dottor Rausei è un’ottima notizia”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Comitato spontaneo permanente per l’Ospedale Ondoli di Angera

I componenti del Comitato Spontaneo Permanente nato nel lontano 2016 a difesa del nostro Ospedale cittadino hanno avuto il piacere di incontrare il nuovo Responsabile della Struttura complessa di Chirurgia di Cittiglio-Angera nella persona del Dottor Stefano Rausei. A nome dei tanti cittadini e del territorio che insieme a questo Comitato hanno lottato per la difesa del nosocomio angerese messo a dura prova in questi anni da tagli e ridimensionamenti, abbiamo inteso dare il benvenuto a una figura che – ne siamo certi-, farà rinascere e ripartire l’importante reparto della nostra Chirurgia con ricadute positive per tutta la struttura sanitaria. L’avvenuta nomina del Dottor Rausei va nella giusta direzione auspicata da questo Comitato in questi anni e le interlocuzioni avute con la Dirigenza Generale ASST Sette Laghi, riconsegnano finalmente al nostro Ospedale quell’importanza strategica e funzionale che era venuta meno. L’impegno e la volontà manifestata durante il colloquio avuto con il nuovo Responsabile spronano questo Comitato a continuare nell’impegno per riportare il Carlo Ondoli ad essere un punto di riferimento indispensabile per tutto il Territorio. Le criticità legate alla mancanza del personale infermieristico e medico che non riguardano purtroppo solo il nostro ospedale cittadino e che non può essere di immediata soluzione, non possono tuttavia distoglierci dalla positività di vedere nuovamente operativa la struttura di Chirurgia del Carlo Ondoli e, al contempo stesso di dover ringraziare tutto il personale sanitario che lavora all’interno del nosocomio tra mille difficoltà. L’arrivo del Dottor Rausei è per questo Comitato un’ottima notizia e l’auspicio è che anche gli altri attori del settore socio-sanitario in un sistema di squadra, possano finalmente ritornare a giocare tutti insieme per il definitivo rilancio del nostro Ospedale cittadino. Al Dottor Rausei giungano le nostre felicitazioni e la stima per l’importante incarico ricevuto. Come prima e più di prima questo Comitato continuerà a lavorare per il definitivo rilancio del nostro Ospedale.

Il Comitato Spontaneo Permanente Ospedale di Angera