‘Terra Madre’, uno spettacolo sulla natura arriva a Luino

Venerdì 28 aprile alle ore 21 al Teatro Sociale di Luino i Lions portano in scena ‘Terra Madre’. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

Da quando si è ricostituito, nel 2017, il Comitato Signore e socie Lions si è particolarmente impegnato per organizzare iniziative volte alla raccolta di fondi da devolvere in beneficenza: il Comitato è formato dalle consorti dei soci e dalle socie del Lions Club Luino.

Per venerdì 28 aprile, alle ore 21.00, al Teatro Sociale di Luino il Comitato si è impegnato per portare in scena ‘Terra Madre’, spettacolo di Teatro Blu sull’infinita bellezza della natura, sulla magnificenza della nostra Terra che è Madre, sul mistero dell’universo che è potenza creatrice.

Silvia Priori e Roberto Gerbolès sono gli attori protagonisti, oltre che registi, voce di Francesca Galante con le musiche di Ciro Radice al pianoforte e synth. Costumi di Maria Barbara De Marco, light designer Lorenzo Ronchi.

Un mix di narrazione e teatro, con proiezioni multimediali e le opere video di Maha Lorenz, uno spettacolo che parla ad ognuno di noi e che ci rivela quanto siamo tutti profondamente uniti con tutto ciò che esiste: ci invita a fermarci e trasformare il grigio in verde, sperare in un tempo migliore, in cui l’uomo finalmente possa ascoltare la voce della natura.

Il biglietto di ingresso ha un costo di € 10,00: la somma raccolta sarà devoluta alla Fondazione Monsignor Comi di Luino.

E’ possibile acquistare i biglietti presso l’Impresa Edile Girgenti, a Luino, Corso XXV Aprile 5, tel. 0332.510574 (orario 9:00/12:00 e 15:00/17.30), oppure la sera stessa dello spettacolo.