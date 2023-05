L’incontro in programma sabato 27 maggio nella sede della Pro loco a Prato Airolo, presenta un libro intenso e toccante che racconta una vicenda di violenza domestica e sostiene il progetto Dea della Fondazione Felicita Morandi

Sabato 27 maggio la scrittrice Alessia Pizzuti presenta a Valganna il libro “L’eco della tua voce”, una storia autobiografica di violenza domestica.

L’appuntamento è per le 17,30 nella sede della Pro loco di Valganna, al Prato Airolo in via Grandi 1.

Alessia Pizzuti sostiene il Progetto DEA (Donne Empowerment Accoglienza), rivolto alle donne vittime di violenza per aiutarle a trovare un lavoro e una casa, per ricominciare da capo.

Ad accogliere la scrittrice ci saranno Giovanna Scienza, presidente della Fondazione Felicita Morandi; Eleonora D’Antonio, coordinatrice del Progetto DEA; Federica Calvi, responsabile Area socio educativa e Bruna Jardini, sindaco di Valganna.

Al termine della presentazione sarà possibile degustare un apericena preparato dalla Pro loco di Valganna al costo di 10 euro.

L’incontro organizzato dalla Fondazione Felicita Morandi e dalla Pro loco di Valganna è sostenuto dai comuni di Valganna, Cadegliano Viconago, Cunardo, Brezzo di Bedero, Cugliate Fabiasco e Marchirolo, e dalla Comunità Montana del Piambello.

Tutti i proventi delle vendite del libro e dell’aperitivo verranno devoluti alla Fondazione Felicita Morandi per il progetto DEA.

Ingresso libero

Per informazioni scrivere a comunicazione@felicitamorandi.it

