In ricordo di Dario Terreni

Conoscevo Dario da anni ma, in quest’ultimo decennio, determinate circostanze e poi forme di collaborazione nel costruire iniziative pubbliche di natura culturale, volte in particolare all’ approfondimento di alcuni passaggi nodali della storia, programmate presso il “monte diviso” di Gallarate o sale di Santa Maria Maggiore e Toceno, mi hanno permesso di conoscerlo meglio e apprezzarlo.

Amava il mondo, la vita, la gente. E, per la gente, quando c’era bisogno, accorreva con generosità ed efficacia.

Il confronto tra noi delle idee e delle convinzioni era spesso molto vivace. Non so chi dei due fosse il più ostinato e caparbio. Certo è che il tema in discussione veniva illuminato in tante sue sfaccettature, senza risparmio di energia.

Per Dario, un ricordo carico di stima e affetto.

Maria Agostina Pellegatta